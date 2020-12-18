РИАМО - 18 дек. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ФКУ «Войсковая часть 52583» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

В УФАС России по Подмосковью поступила жалоба от компании «Интегратор». Она пожаловалась на действия ФКУ «Войсковая часть 52583» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) посредством аукциона в электронном формате на выполнение работ по выборочному капремонту госпиталя (замена системы медицинского газоснабжения, системы вентиляции и электроснабжения, а также ремонт строительных конструкций помещений операционного блока).

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Компания «Интегратор» обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал заказчику в удовлетворении требований, а также признал решение УФАС России по Подмосковью законным.