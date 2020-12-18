РИАМО - 18 дек. В Истре полицейские задержали мужчин, похитивших на АЗС из машины личные вещи водителя на сумму около 1,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Поступило заявление от жителя города Москвы о том, что из салона его автомобиля пропали деньги и личные вещи, пока он ненадолго выходил из машины на автозаправке, расположенной в деревне Горшково», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Установлено, что в вечернее время злоумышленники приехали на автозаправочную станцию на автомобиле с подложными номерами и стали ждать, когда на АЗС приедет дорогая иномарка.

«Выбрав подходящее транспортное средство, один из мужчин начал следить за его водителем, который зашел в помещение автозаправки. Его подельник с помощью специального устройства отключил сигнализацию автомобиля, открыл его и похитил личные вещи, ноутбук, сумки, деньги и банковскую карту – всего на сумму 157 тысяч рублей», - добавила Петрова.

После этого правонарушители сняли с украденной банковской карты 1,2 миллиона рублей.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемых в столице по местам их временного проживания. Ими оказались двое уроженцев стран ближнего зарубежья 40 и 50 лет», - заключила Петрова.