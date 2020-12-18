РИАМО – 18 дек. На смартфоны, которые будут продавать в России, будут предустанавливать приложение-агрегатор, которое объединит бесплатные сайты, агрегатор можно будет использовать при нулевом балансе, пишет в пятницу газета «Известия».

Всего на гаджеты будут предустанавливать не более 27 приложений.

«В перечень уже вошли «Яндекс.Браузер», поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», «OK Live» (пользовательское видео)», — говорится в материале.

Кроме того, будут предустанавливать приложения соцсетей «Одноклассники», «ВКонтакте», Kaspersky Internet Security, «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» (для десктопа), «МойОфис Документы» (для мобильных устройств), Mir Pay (приложение платежной системы «Мир») и «Госуслуги».

В списке значится и агрегатор сайтов «Доступного интернета». В России с весны проводят эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к 371 сайту, к которым можно подключиться при нулевом балансе. В этот список входят сайты СМИ, поисковики, сайты банков, порталы органов власти, картографических ресурсов, агрегаторов такси и другие.

В перечень также включат приложения телеканалов и онлайн-кинотеатров из реестра Роскомнадзора.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым срок обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты, продаваемые в стране, переносится на 1 апреля 2021 года.