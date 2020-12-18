РИАМО - 18 дек. В московском районе Филевский парк закончили проводить капитальный ремонт в центре госуслуг «Мои документы», там обновили фасад в более чем 780 квадратных метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В помещениях сделали перепланировку. Благодаря этому их можно использовать более рационально. Это сделает пребывание в центре более комфортным как для работников, так и для горожан.

«За счет больших окон в помещение поступает много естественного света, что позволяет сократить использование дополнительных источников освещения», - говорится в сообщении.

Площадь данного офиса составляет 1315,5 квадратных метра.

В коридорах, служебных помещениях и залах ожидания, где ежедневно бывает много посетителей, пол покрыли керамогранитом. Общая площадь обновленного покрытия там превысила тысячу квадратных метров. В рабочих кабинетах и зонах размещения сотрудников эта площадь составила около 300 квадратных метров.

Стены в центре госуслуг покрасили, а в сантехнических помещениях выложили плиткой.