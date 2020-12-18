РИАМО - 18 дек. В ТПУ «Нижегородская» в Москве распределительный зал откроют для пассажиров весной 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В здании завершается монтаж инженерных систем жизнеобеспечения, архитектурно-отделочные работы и работы по интеграции между остановочным пунктом железнодорожной платформы Нижегородская и подземным распределительным уровнем здания ТПУ», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что здание эксплуатационного персонала ТПУ «Нижегородская» будет распределять поток пассажиров метрополитена, МЦК и пригородных электричек Курского направления железной дороги, а также размещать персонал эксплуатирующих служб метро и МЖД.

«Здание возвели из монолитного железобетона, фасады выполнены из стеклянных витражей площадью почти 5 тысяч квадратных метров по современной технологии, учитывающей климатические особенности города», - отметил Бочкарев.