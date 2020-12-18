РИАМО - 18 дек. В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в регионе подготовили много мест, где можно приятно провести время с семьей, и мероприятий, это прогулки по живописным усадьбам, посещение выставок и ярмарок, катание на горных лыжах и тюбингах, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Приближается Новый год, и, безусловно, Подмосковье должно быть к нему готово. Надеемся, что ковид не украдет у нас семейный праздник. Все наши жители и гости должны почувствовать заботу и внимание. Традиционно на Новый год и Рождество в Подмосковье приезжает много людей. Сегодня важно все, что связано с благоустройством, с комфортным и безопасным пребыванием на новогодних каникулах наших граждан», - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Зиму в Подмосковье» в этом году открывает выставка «Мир, сотворенный заново» в Серпуховском историко-художественном музее. В ее рамках представлены работы Врубеля, Кончаловского, Гончаровой, Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка — их предоставили семь музеев, в том числе Третьяковка.

Также в МВК «Новый Иерусалим» представят сразу две выставки. Так, 24 декабря открывается «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». А 29 декабря, в День народных промыслов, откроется выставка «Небесная мастерская», на которой представят федоскинскую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадские платки, дулевский фарфор.

Также 6-8 января рядом с «Новым Иерусалимом» пройдет фестиваль «Мастерская Рождества». Там развернут зимнюю ярмарку «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников.

В этом году также пройдет ярмарка «Снежный караван», которая в этом году станет передвижной. С 21 по 27 декабря фургоны с деликатесами и сувенирами приедут в Балашиху, Коломну, Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров.

«Любители активного отдыха также найдут развлечения на любой вкус. В Московской области 16 горнолыжных курортов, сотни катков, лыжных трасс и горок. Все они будут работать с соблюдением антиковидных мер: маски, санитайзеры, соцдистанция», - добавляется в сообщении.

Посетителям будут доступны теплые раздевалки, уютные кафе и гостиницы. Приехать в Подмосковье можно на все новогодние праздники.

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