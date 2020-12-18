РИАМО - 18 дек. Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за четвертый квартал 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Встреча состоялась 10 декабря в управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области. Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном YouTube-канале ФАС России.

«В пользу управления было вынесено 134 судебных решения и 8 решений вынесено не в пользу управления. Большинство заявлений занимают закупки, весомая часть приходится на антимонопольные дела, остальные – на рекламу. Специфика этого квартала – двукратное возрастание количества дел, но на это есть объективная причина – в период карантина рассмотрение дел в судах откладывалось. Сейчас ситуация стабилизируется», - сказал начальник правового отдела Московского областного УФАС России Ваха Мусаев.

На публичные обсуждения пригласили выступить с докладами экспертов института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ. Главный эксперт института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Михаил Шихмурадов рассказал о недобросовестной рекламе, содержащей некорректные сравнения рекламируемого товара.

«Как в Законе о рекламе, так и в законе о защите конкуренции предусмотрены правовые запреты на некорректное сравнение: в одном случае не допускается недобросовестная реклама, содержащая некорректное сравнение, в другом — недобросовестная конкуренция путём некорректного сравнения. Подобное сочетание норм приводит к появлению параллелей как при квалификации действий хозяйствующих субъектов, так и при принятии решений о применении мер ответственности за совершенные правонарушения», - сказал Шихмурадов.