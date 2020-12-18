РИАМО - 18 дек. На фасадах Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина и Дома культуры имени И.В. Русакова появились таблички с QR-кодом, при помощи которых можно самостоятельно узнать об истории этих зданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в этом году на объекты культурного наследия, к которым относятся городские усадьбы, памятники гражданской архитектуры и культового зодчества, установлено 200 новых табличек, в том числе взамен поврежденных. Среди объектов — образовательные и медицинские учреждения, православные приходы, музеи и жилые дома», — сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Те, кто отсканируют QR-код, перейдут на сайт «Узнай Москву», на котором можно прочитать информацию об истории здания, о его состоянии, а также посмотреть архивные фотографии и видео.

Таблички с QR-кодами помогают жителям и гостям столицы в режиме реального времени узнать об архитектуре и истории города с помощью своего телефона.