РИАМО - 18 дек. За сутки в столице от коронавирусной инфекции выздоровел 5821 пациент, с начала пандемии в городе после коронавируса вылечились 557 028 человек, сообщает оперштаб Москвы.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», — говорится в сообщении.

Выздоровевшие после Covid-19 в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С могут сдать плазму. Кроме того, вылечившиеся от инфекции могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от коронавируса на дому.

Чтобы сдать плазму или стать социальным волонтером, нужно обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16.

С начала пандемии в Москве выявили 715 241 случай Covid-19, умерли 10 243 человека с коронавирусом.

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18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.