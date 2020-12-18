РИАМО - 18 дек. Умные технологии помогают москвичам в период пандемии, жители могут пользоваться электронной медкартой, медикам помогают искусственный интеллект и «КТ-калькулятор», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, электронная медицинская карта стала доступна для жителей в начале этого года.

«В ней хранятся результаты анализов и инструментальных исследований, данные о приемах врачей, вызовах скорой помощи и другие медицинские сведения. Чтобы уточнить эту информацию, людям не надо повторно приходить к врачу, что особенно актуально в пандемию», - говорится в сообщении.

Более того, за состоянием заразившихся коронавирусом следят из телемедицинского центра. Больных обзванивают, узнают об их состоянии и заносят результаты в электронную карту.

Также в систему здравоохранения начали внедрять проекты на базе технологий искусственного интеллекта. В нее вошли такие проекты, как голосовой ввод заключений для описания радиологических исследований, применение технологии компьютерного зрения, которое может быстрее человека посчитать объем поражения легких, размер опухоли на маммограммах или МРТ, а также выявить признаки гематомы. А еще искусственный интеллект помогает диагностировать заболевания.

Последним на данный момент нововведением стал «КТ-калькулятор» для оценки степени поражения легких.

«Этот инструмент встроен не только в нашу информационную систему и сейчас будет активно использоваться нашими медиками. Он доступен абсолютно всем регионам России, соответствующие ссылки были опубликованы, его может использовать, по сути, любой врач, сервис не требует каких-то регистраций, он не сохраняет никаких данных о пациентах», - отметил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Владимир Макаров.

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18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.