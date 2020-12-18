РИАМО - 18 дек. Лабораторная служба института скорой помощи имени Склифосовского первая в столице сделала более 1,1 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус, такого показателя удалось достичь благодаря работе специалистов, которые освоили новое оборудование и за короткие сроки смогли применять его на максимальных мощностях, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

«Новые приборы позволяют обрабатывать более 650 проб за 2,5 часа. До появления автоматических анализаторов сотрудники вручную обрабатывали всего 1,5 тысячи тестов в сутки, сегодня этот показатель увеличился до 8 тысяч», – сказал заведующий научным отделом лабораторной диагностики Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Михаил Годков.

Кроме того, лаборатория ежедневно анализирует около 3 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

Во время пандемии лаборатория клинической иммунологии НИИ им. Склифосовского продолжает проводить исследования на гемоконтактные вирусные инфекции в прежнем объеме. В лаборатории есть современное отечественное и импортное оборудование.

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18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.