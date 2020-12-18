РИАМО - 18 дек. Онлайн-сервисом по оплате коммунальных платежей «Умная платежка» пользуются уже более 250 тысяч жителей Московской области, а в личном кабинете МособлЕИРЦ зарегистрировано более 1,4 миллиона человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«С начала сентября в Подмосковье запущен онлайн-сервис коммунальных платежей «Умная платежка», и уже на сегодняшний день более 250 тысяч жителей региона пользуются (соответствующим – ред.) мобильным приложением МособлЕИРЦ онлайн», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что количество зарегистрированных пользователей в личном кабинете МособлЕИРЦ на данный момент составляет более 1,4 миллиона человек.

Сервис «Умная платежка» позволяет без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания приборов учета, направлять обращения и запросы и получать консультации специалистов.

Кроме этого, сервис позволяет заказать коммунальные справки, выписки и воспользоваться необходимыми бытовыми услугами. Дополнительно приложение позволяет настроить автоплатежи и управлять несколькими лицевыми счетами одновременно.