РИАМО - 18 дек. В столице поток туристов стал почти в два раза больше за девять лет, комплексный подход сделал город точкой притяжения туристов из разных стран мира, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

С 2010 по 2019 годы количество туристов в мегаполисе выросло с 12,8 миллиона человек до 25,1 миллиона.

«Вы знаете, что Москва второй год подряд завоевывает премию World Travel Awards в ключевой номинации — «Лучшее туристическое направление. Город». Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Комплексный подход привел к идеальной диверсификации туристической сферы. Правительство столицы надеется на улучшение ситуации с коронавирусом, чтобы сфера туризма могла вернуться к нормальной работе.

Москва улучшает и цифровой вектор в туристической отрасли, в том числе платформу Russpass. Это поможет уверенно конкурировать с другими городами и подготовиться к борьбе за отложенный спрос.

Москву до эпидемии Covid-19 в большинстве посетили молодые люди от 18 до 34 лет. Возраст считается самым экономически активным. 75% россиян были в Москве в качестве туристов и 65% жителей дальнего зарубежья. Молодые люди очень высоко ценят сервис, современную инфраструктуру и качество обслуживания, поэтому выбирают Москву.