РИАМО - 18 дек.В Москве уникальный дворец «Мои документы» на ВДНХ за два года принял более 67 тысяч человек, единственный в городе такого рода центр располагается в павильоне выставки «Атомная энергия», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Дворец госуслуг открылся 2 года назад. Он представляет собой культурное пространство, где есть собственный музей истории государственной службы. Выставка рассказывает не только о госслужащих прошлого, но и об атрибутах их работы.
«Дворец госуслуг — единственный столичный центр «Мои документы», где можно оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости вне зависимости от его местонахождения на территории России», - говорится в сообщении.
Только этой услугой воспользовались около 15 тысяч раз. Всего тут представлено более 270 услуг. Для большей части из них не нужна привязка к месту проживания.
МФЦ принимают ежедневно с 08:00 до 20:00. Дворец госуслуг работает с 10:00 до 22:00.
Ранее в столице началась запись на вакцинацию от коронавируса работников центров госуслуг.
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