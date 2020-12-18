РИАМО - 18 дек.В Москве уникальный дворец «Мои документы» на ВДНХ за два года принял более 67 тысяч человек, единственный в городе такого рода центр располагается в павильоне выставки «Атомная энергия», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Дворец госуслуг открылся 2 года назад. Он представляет собой культурное пространство, где есть собственный музей истории государственной службы. Выставка рассказывает не только о госслужащих прошлого, но и об атрибутах их работы.

«Дворец госуслуг — единственный столичный центр «Мои документы», где можно оформить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости вне зависимости от его местонахождения на территории России», - говорится в сообщении.

Только этой услугой воспользовались около 15 тысяч раз. Всего тут представлено более 270 услуг. Для большей части из них не нужна привязка к месту проживания.

МФЦ принимают ежедневно с 08:00 до 20:00. Дворец госуслуг работает с 10:00 до 22:00.

Ранее в столице началась запись на вакцинацию от коронавируса работников центров госуслуг.