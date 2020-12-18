РИАМО – 18 дек. Компания Sony удаляет Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и начинает возвращать средства, игроки жаловались на технические и геймплейные проблемы, сообщает Газета.ru.

«SIE стремится к тому, чтобы все наши клиенты были довольны своим игровым опытом, поэтому мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», – говорится в сообщении.

Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря нынешнего года. Релиз игры переносили трижды. Однако игроки сообщили о серьезных технических и геймплейных проблемах.

«Разработчики признали, что не уделили достаточно времени доработке игры на данных платформах», - добавляется в сообщении. ​