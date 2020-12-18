РИАМО - 18 дек. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход доследственной проверки по факту смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Легкоступова умерла 14 августа в Москве, она несколько дней провела в коме. Ранее травмированную певицу нашли в собственной квартире, вместе с артисткой находился ее новый муж Юрий Фирсов. Оба супруга были пьяны.

«В связи с обращением на имя главы ведомства дочери артистки с просьбой взять на контроль расследование обстоятельств смерти ее матери Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход доследственной проверки, а также поручил руководителю ГСУ СК России по Москве тщательно проверить изложенную в обращении информацию», — говорится в сообщении.

Сейчас ГСУ СК России по Москве продолжает проведение доследственной проверки, проводится комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Валентина Легкоступова родилась в 1965 году в Хабаровске. Дебютировала на эстраде в 1985 году, через два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». В 2001 году Легкоступовой присвоили звание заслуженной артистки Российской Федерации.

Певица была замужем три раза. Последним супругом артистки стал яхтсмен Юрий Фирсов.