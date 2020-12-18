РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Детский сад на 320 мест достроили в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку по извещению об окончании строительства детского сада на 320 мест в поселке Нахабино городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

В трехэтажном дошкольном учреждении расположены помещения для занятий 16 детских групп, бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кружковые комнаты, компьютерный класс, кабинеты для занятий с дошкольниками, кабинет логопеда, медицинский кабинет, административные и бытовые помещения.

«Строительство объекта велось в соответствии с графиком. С момента начала строительства инспекторы провели на объекте четыре проверки. В случае отсутствия нарушений мы будем принимать решение о выдаче заключения о соответствии объекта проектной документации», - сообщил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Следить за строительством других объектов в Подмосковье можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».