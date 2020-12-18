РИАМО - 18 дек. Уведомления об участии в программе реновации получили более 13 тысяч человек, участников программы информируют об этапах переселения и подготовки документов по электронной почте, СМС и в личном кабинете на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С ноября более 1,5 тысяч жителей из домов, находящихся в Перове (ВАО), Северном Измайлове (ВАО) и Ростокине (СВАО), получили свои первые уведомления о начале переселения. Второе оповещение приходит жителям уже с предложением новой квартиры. До конца текущего года планируем начать переселение более 3,9 тысячи человек, которым в установленное время должны поступить уведомления о начале переезда в новостройки», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По словам главы столичного департамента инновационных технологий Эдуарда Лысенко, жителей Москвы информируют об этапах переселения и подготовки документов по электронной почте, СМС и в личном кабинете на mos.ru.

«В дальнейшем для участников программы реновации появятся дополнительные возможности. Таким образом, постепенно в Москве создается полноценный суперсервис, который будет сопровождать и помогать жителям на каждом этапе переезда», - рассказал Лысенко.