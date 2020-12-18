РИАМО - 18 дек. В столице заканчивается период оттепели, 19 декабря ожидается снег, похолодает до минус 6 – минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«С точки зрения погоды эту неделю в регионе вполне можно назвать переломной. Почти всю первую половину декабря здесь стоял мощный антициклон, потому держались пушкинские мороз и солнце. Однако затем этот очаг стали теснить на восток циклоны из Атлантики, а где они, там всегда потепления и осадки», — говорится в сообщении.

Сейчас на европейскую территорию России пришли два циклона. Центральные регионы окажутся на периферии очага высокого давления. В столице снег может пройти только 19 декабря. Усилится выхолаживание воздуха. В пятницу температура в мегаполисе составит около минус 2 градусов, а затем понизится до минус 6 – минус 4 градусов.