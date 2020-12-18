РИАМО - 18 дек. В деревне Евсеево городского округа Павловский Посад произошло возгорание в садовом домике, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 03:30 18 декабря поступило сообщение о горении садового дома. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянно-щитового садового дома размером 6х6 метров по всей площади», - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 03:42 на площади 36 квадратных метров. В 05:35 – полная ликвидация пожара.​