РИАМО – 18 дек. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что все показатели оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу находятся в норме лишь в Танзании, Эфиопии и на Сейшельских Островах, сообщает РИА Новости.

«Всем критериям <...> эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских Островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — говорится в сообщении.

Специалисты оценивают показатели заболеваемости вирусом за последние две недели, прирост, объемы тестирования.

«Коэффициент распространения должен быть менее 1», - добавляется в сообщении.

Сейчас авиасообщение есть с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Сейшельскими Островами и Эфиопией. ​

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18 ДЕКАБРЯ

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