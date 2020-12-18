РИАМО - 18 дек. Почти все регионы России начали сотрудничать с цифровым туристическим сервисом Russpass, 52 региона уже предоставили свои турпрограммы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

«Платформа позволяет спланировать поездку по России как жителям нашей страны, так и иностранцам. 82 региона подписали соглашение о сотрудничестве с Russpass», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, у сервиса более 270 партнеров, в том числе и международные компании.

В период пандемии люди стали чаще пользоваться интернет-сервисами, поэтому необходимо улучшать онлайн-инструменты в сфере туризма. Развития таких проектов, как Russpass, поможет привлечь новых туристов и конкурировать с другими городами мира. Из-за пандемии возникнет отложенный спрос в туризме, поэтому мировые мегаполисы будут за него бороться.

«Мы рады подключиться к платформе — это полезный сервис, очень своевременный. Он поможет нам сформировать отложенный спрос и подготовиться к тому моменту, когда активные путешествия возобновятся», — отметила заместитель председателя Государственного комитета по туризму Республики Башкортостан Элина Гатауллина.

Сервис Russpass помогает путешественникам покупать билеты, строить маршруты и заказывать экскурсии. У сервиса есть горячая линия для туристов.

Также в Москве развивается отраслевое сообщество Moscow Travel Hub – онлайн-платформа для специалистов, которые обсуждают источники развития туристического рынка. У сообщества уже порядка тысячи участников.