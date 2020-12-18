РИАМО - 18 дек. За минувшие сутки в Москве умерли 72 пациента с коронавирусом, с начала пандемии в столице скончались 10 243 человека с Covid-19, говорится в сообщении оперштаба города.

«Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

В случае ухудшения состояния здоровья настоятельно рекомендуется вызвать врача на дом.

С начала пандемии в Москве выявили 715 241 случай коронавируса, выздоровели от инфекции 551 207 человек.

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18 ДЕКАБРЯ

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.