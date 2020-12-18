РИАМО - 18 дек. В пятницу в Подмосковье и столице температура воздуха будет колебаться от минус 5 до 0 градусов, существенных осадков не ожидается, атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 2 до 0, по области - от минус 5 до 0 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что из-за низкого содержания кислорода в воздухе вероятность развития метеопатических реакций и возможность ухудшения состояния метеозависимых людей остается высокой. Медикаментозная поддержка, дыхательная гимнастика могут снизить эти неблагоприятные влияния погоды.