РИАМО - 17 дек. В Главном управлении Росгвардии по Подмосковью были подведены итоги работы за текущий год, так, по итогам специальных операций сотрудники ведомства изъяли из незаконного оборота свыше 3 тысяч патронов разного калибра, 44 единицы огнестрельного оружия, а также свыше 28 килограммов взрывчатых веществ, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2020 году в результате мероприятий, проведенных отрядами специального назначения Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с сотрудниками полиции, ФСБ и других силовых ведомств, было задержано 320 человек по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, более 2,5 тысяч человек - за административные правонарушения», – говорится в сообщении.

Группы задержания вневедомственной охраны помогли выявить свыше 70 преступлений на маршрутах патрулирования, в числе которых преступления в сфере оборота наркотиков, который является незаконным. За совершение преступлений и административных правонарушений в дежурные части ОВД передали свыше 5 тысяч человек.

В текущем году оформили 112 тысяч разрешений, провели свыше 92 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия, изъяли около 4 тысяч единиц оружия, а также аннулировали свыше 170 лицензий и разрешений.

Госпрограмма Подмосковья «Безопасность Подмосковья» материально-техническая база ГУ Росгвардии по региону постоянно обновляется и пополняется современной техникой. Так, в текущем году были приобретены 138 тысяч средств индивидуальной защиты, 34 средства мобильного программно-аппаратного комплекса для контроля соблюдения режима изоляции, а также 18 единиц техники.

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Олег Горшков поблагодарил сотрудников и военнослужащих за службу, а заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор полиции Виктор Подколзин пожелал сотрудникам успешного выполнения задач в новом году и отметил высокий уровень ответственности, которая возлагается на военнослужащих и работников ведомства.

«Всем сотрудникам подразделения хочется выразить глубокую признательность за самоотверженную службу, ответственное отношение к делу, мужество, стойкость и постоянную готовность прийти на помощь жителям Подмосковья. А в 2021 году всем работникам – крепкого здоровья, оптимизма и успехов в службе», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.