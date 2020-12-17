РИАМО - 17 дек. В Московской области провели 1,1 миллиона ИФА-исследований на Covid-19, более чем у 25% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
ИФА-диагностика позволяет выявить в крови человека антитела к новой коронавирусной инфекции. Антитела свидетельствуют о том, переболел ли человек ранее Covid-19, в том числе в бессимптомной форме.
«Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 25,1% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Жители региона могут записаться на ИФА-исследование на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.
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Текстовая трансляция
17 ДЕКАБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.
- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.
- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.
- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.
- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей.
- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.
- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.
- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19:
- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
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