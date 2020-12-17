РИАМО - 17 дек. На сегодняшний день в Подмосковье проведено более 12,8 тысячи общих собраний собственников домов в электронном виде, из которых более 8 тысяч прошли с кворумом, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году собственники в Подмосковных многоквартирных домах провели на треть больше собраний в онлайн формате, чем было запланировано. Это говорит о том, что наши жители с высокой активностью приняли новый формат проведения собраний», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Одним из главных удобств в собраниях в электронном виде является то, что жителям не надо проводить предварительные встречи офлайн для выбора способа голосования. Это особенно важно, учитывая текущие ограничения, связанные с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

Посредством Единой информационной аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства Московской области жители могут провести голосования по многочисленным темам, начиная от выбора способа управления домом, заканчивая переустройством помещений.

Инициатором первого ОСС с использованием системы может стать собственник или управляющая организация. Собственники физические лица авторизуются в системе через учетную запись госуслуг, а юридические лица участвуют в собрании путем обращения к администратору.

Собственники помещений имеют возможность проголосовать онлайн с помощью личного кабинета на сайте dom.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «ЕИАС ЖКХ», которое можно скачать на цифровых площадках AppStore и Google Play.