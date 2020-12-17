РИАМО - 17 дек. В реанимационном отделении резервного госпиталя на ВДНХ появилось свыше 200 аппаратов пневматической компрессии нижних конечностей, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«Наличие в госпитале подобного жизнеспасающего реанимационного оборудования, высококачественного расходного материала и реализованной масштабной схемы по доставке кислорода с объемными газификаторами лишний раз подтверждает, что резервный госпиталь на ВДНХ оборудован всем необходимым оборудованием, которое позволяет оказывать помощь пациентам на уровне многопрофильных стационаров», – рассказал руководитель реанимационного блока в резервном госпитале на ВДНХ Марат Адессович.

Аппарат пневматической компрессии – это специальные манжеты для ног. Он имитирует мышечные сокращения, как при ходьбе или беге. Эти сокращения улучшают лимфо- и кровоток и препятствуют образованию тромбов. Прибор помогает избежать развития фатальных осложнений у тех, кто лечится в реанимации и долгое время находится без движения.

В госпитале на ВДНХ создан реанимационный комплекс из 208 коек, они оснащены дыхательной, «следящей» и диагностической техникой экспертного класса. В блоке есть стационарный компьютерный томограф на 128 срезов Canon Aguilion Prime SP, эндоскопические кабинеты, два приемных отделения, помещения водоподготовки для гемодиализа и временного хранения компонентов крови. Кроме того, оборудованы клинико-диагностическая и микробиологическая лаборатории.

В палатах госпиталя есть все для комфортного пребывания пациентов.