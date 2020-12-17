РИАМО - 17 дек. В Московской области фермерским хозяйствам предоставят свыше 225 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, участки получат три сельхозпроизводителя, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«В Московской области много земли, и очень важно, чтобы она работала, приносила пользу людям и региону. Мы рады фермерским хозяйствам, которые хотят начать или развивать свой бизнес в Подмосковье, поскольку результатом их деятельности являются качественные продукты по доступной цене, новые рабочие места и поступления в бюджет», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Участки будут предоставлены на праве аренды сроком на 5 лет.





