РИАМО - 17 дек. В 2020 году Госохотнадзор Подмосковья оштрафовал 350 нарушителей на сумму около 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«При осуществлении федерального государственного охотничьего надзора в отношении физических лиц в течение текущего года на территории Московской области выявлено 350 административных правонарушений. В пользу государства взыскано в виде штрафов 264 тысяч рублей. Минимальный штраф составил 500 рублей, максимальный – 4 тысячи рублей», – сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что количество нарушений в текущем году уменьшилось почти в два раза. В 2019 году было 646 выявленных нарушений, сумма взысканных штрафов составила 524 тысячи рублей.

«В охотничьих угодьях Московской области в этом году выявлен 21 факт уголовно наказуемого браконьерства. Также цифра меньше прошлогодней. По итогам 2019 года было возбуждено 33 уголовных дела», – добавил Воскресенский.