РИАМО - 17 дек. В этом месяце мандарины становятся самыми популярными фруктами на столах россиян, поэтому жителям Подмосковья дали несколько советов по выбору этих фруктов, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Кроме праздничной атмосферы, они дарят заряд здоровья – цитрусы богаты витамином С, укрепляющим иммунитет, и клетчаткой, полезной для пищеварения», - говорится в сообщении.

При покупке мандаринов стоит обращать внимание на аромат, упругость, равномерный окрас, признаки гнили и плесени, мягкость, твердость и сухость.

«Не приобретайте фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на продукцию должны быть оформлены ценники», - говорится в сообщении.