РИАМО - 17 дек. Туристов, которые собрались приехать в Подмосковье на новогодние праздники, информировали о действующих ограничениях в регионе, а также об открытых и работающих заведениях, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Справка для въезда в Московскую область не требуется. Соблюдать карантин по приезду не нужно. Гражданам рекомендовано использовать преимущественно личный транспорт. Нужно носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Особых требований к въезжающим из регионов с более сложной эпидемиологической ситуацией нет. Железнодорожный и авиатранспорт ходит согласно расписанию перевозчиков», – говорится в сообщении.

Самоизоляция для людей в возрасте старше 65 лет с хроническими заболевания носит рекомендательный характер. Работа каршеринга не изменилась, он функционирует в обычном режим. Прогулки, а также занятия спортом разрешены, включая места в виде спортивных и детских площадок.

На текущий момент в регионе открыты кафе и рестораны, парки и этнопарки, сауны и бани, поликлиники и больницы, салоны красоты, автокинотеатры, зоопарки, выставочные залы, торговые центры, спортобъекты, турагентства и аттракционы. В регионе работают гостиницы, музеи и музеи-заповедники, кинотеатры и санаторно-курортные организации.

С 14 декабря в регионе отменили запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий. Они проводятся при строгом соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.

С 20 декабря продлят ограничения на проведение развлекательных мероприятий, в числе которых караоке, коллективные танцы и им подобные, а также запрет на посещение их гражданами. С 14 декабря время представленных ограничений изменилось на период с 23:00 до 06:00.

С 28 декабря по 15 января заехать в гостиницу можно будет только со справкой об отсутствии Covid-19 (ПЦР действует три дня до даты заезда, а ИФА – пять дней с даты получения). В течение дня при входе в гостиницу, ее рестораны и бары, гостям будут бесконтактно измерять температуру.

С 31 декабря по 10 января организации, которые оказывают услуги общепита и проведения зрелищно-развлекательных мероприятий вправе допускать на свои территории только тех граждан, у кого имеются отрицательные тесты на коронавирус методом ПЦР и ИФА, полученные не ранее чем за три и пять дней до проведения мероприятия соотвественно.

Информацию по вопросам посещения Подмосковья можно получить по номеру комитета по туризму региона: +7 498 602-30-15.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.