РИАМО - 17 дек. После вмешательства бизнес-омбудсмена Московской области прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя из Сергиево-Посадского округа, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Компания мужчины осуществляла производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств. В августе 2020 года в производственном помещении фирмы полиция с нарушениями провела обыски и изъяла химическую продукцию. После этого в отношении ИП возбудили дело о предпринимательской деятельности без лицензии.

«Пришлось обратиться в областную прокуратуру, чтобы данное дело было детально изучено и приняты необходимые в данном случае меры. Прокуратурой проведена проверка, по результатам которой уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях генерального директора состава преступления», — сказал бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев.

Изъятое при обыске оборудование и продукция возвращены предпринимателю, добавил он.

Возбужденное и затянувшееся на многие месяцы рассмотрение дела, стало причиной остановки производственного цикла, а значит и потери доходов данным предпринимателем. В итоге права коммерсанта восстановлены, заключил Головнев.