РИАМО - 17 дек. Зимой неблагоприятные факторы окружающей среды еще сильнее усугубляются при воздействии низкой температуры, холодного воздуха и ветра, при нехватке питания это может привести к ослаблению иммунной системы, говорится в сообщении пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Многие люди в таких случаях стараются «согреться» и почувствовать себя счастливее с помощью вкусной и калорийной еды, что при неразумном потреблении приводит к избыточному весу», — говорится в сообщении.

Специалисты посоветовали соблюдать принципы здорового питания и кушать продукты с полноценным белком.

«В качестве источников энергии отдавать предпочтение продуктам, содержащим полезные жиры и углеводы», — говорится в сообщении.

Необходимо помнить и о питьевом режиме: стоит употреблять не менее 1,5-2 литров жидкости в день в теплом виде.

При выборе пищевых продуктов рекомендуется отдавать предпочтение стоит продуктам местного происхождения.