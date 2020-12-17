РИАМО - 17 дек. В Сергиево-Посадском округе местному жителю предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

37-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Его заключили под стражу.

«30 ноября 2020 года обвиняемый вместе с потерпевшим находился в своем автомобиле, припаркованном на автомобильной трассе в Сергиево-Посадском городском округе. В ходе ссоры, произошедшей между ними на почве длительных неприязненных отношений и ревности, обвиняемый нанес своему оппоненту удар ножом в область головы», - говорится в сообщении.

Убедившись, что мужчина мертв, он замотал его тело в ковер и оставил на придорожной свалке.

Об исчезновении потерпевшего в правоохранительные органы заявила его сожительница.