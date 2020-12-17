РИАМО - 17 дек. Министерство экологии и природопользования Московской области подвело первые итоги борьбы с нарушителями правил обращения с отходами при помощи фотоловушек, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

«Фотоловушки доказали свою эффективность. За время их работы по линии Минэкологии удалось установить 37 нарушителей, пытавшихся сваливать мусор в десяти муниципальных округах. Практически по каждому навалу мусора проводятся лабораторные и маркшейдерские исследования, рассчитывается ущерб, который будет предъявлен нарушителям», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Так, на текущий момент в регионе установлено 373 ловушки, которые автоматически фиксируют нарушение в случае, когда ночью в радиусе 25 метров происходит движение. Они также работают днем, когда их радиус составляет 30 метров. Зафиксированные данные отправляются в Центр управления регионов и распределяются по ведомствам, которые контролируют ту или иную территорию.

Разин добавил, что крупнейшие свалки и организаторов удалось выявить в Дмитровском округе, сумма ущерба оценивается в более чем 93 миллиона рублей. Ущерб принесли также почвам в Химках и Раменском. По данным фактам были заведены уголовные дела.

В основном техника изымается, а после отправляется на штрафстоянки. Водители трех машин в Раменском и вовсе бросили свои самосвалы и сбежали.