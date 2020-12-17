РИАМО - 17 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать с 18 декабря все доступные входы в пещеры Сьяны в Домодедове после происшествия с пропавшей туристической группой, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«К счастью, дети найдены, все живы и их здоровью ничто не угрожает. Будет проведена проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия, были ли соблюдены все меры безопасности», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, все виновные, которые подвергли жизни детей опасности, должны быть наказаны. Разбираться в произошедшем будут правоохранительные органы.

Кроме того, Воробьев дал поручение администрации Домодедова и областному управлению МЧС заблокировать с 18 декабря доступные входы в пещеры, а также установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное вновь не повторялось.

В пещерах Сьяны в Домодедове в четверг пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей. МЧС направило к месту ЧП спасателей. Группу оперативно нашли и вывели на поверхность.

Сьяны являются системой искусственных пещер-каменоломен. Это самая крупная система в Подмосковье и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов составляет около 19 километров.