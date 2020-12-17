РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 дек. Пропавшую в пещерах Сьяны в Домодедове группу туристов искали 38 человек, также к поиску привлекались девять единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В четверг в 20:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о потерявшейся группе людей в Сьяновских пещерах в городском округе Домодедово. На место отправилась оперативная группа домодедовского пожарно-спасательного гарнизона.

«Потерявшаяся группа людей найдена, в медицинской помощи не нуждается», - говорится в сообщении.

К поиску привлекались девять единиц техники и 38 человек. В том числе 3 единицы техники и 11 человек от МЧС.

Сьяновские каменоломни — искусственные пещеры в Подмосковье на территории городского округа Домодедово. Это одна из крупнейших известных старинных систем на территории России, самая крупная в Московской области и пятая по величине в стране. Общая протяженность ходов составляет порядка 19 километров.

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