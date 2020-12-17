РИАМО - 17 дек. Пять особо значимых объектов введены в эксплуатацию в центре столицы в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За счет федерального бюджета построен Научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом на Космодамианской набережной, где специалисты оказывают профилактическую, противоэпидемическую, консультативно-диагностическую и лечебную помощь населению», — сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в составе клинической части здания есть многопрофильная поликлиника, отделение для проведения дневных исследований, диагностические подразделения.

«Еще один объект возведен за счет средств инвесторов на территории ММДЦ «Москва-Сити» — это вторая очередь многофункционального административно-делового комплекса Neva Towers площадью более 170 тысяч квадратных метров», — сказал Бочкарев.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в 2019 году. Общая площадь башен составляет порядка 357 тысяч квадратных метров.

«Особенностью комплекса является обширное для центра города зеленое пространство, в том числе частный парк с открытым бассейном для владельцев апартаментов, расположенный на крыше четырехэтажного стилобата. Последние 5 лет в Европе и США архитекторы создают парки и зеленые зоны на крышах небоскребов, создатели Neva Towers привнесли эту практику в Москву», — пояснил Левкин.

Таким образом, в нынешнем году в центре города ввели пять знаковых объектов, включая комплекс зданий Следственного Комитета РФ в Техническом переулке, жилой дом Наркомфина на Новинском бульваре и отреставрированную башню гостиницы «Пекин».