РИАМО - 17 дек. В Подмосковье наградили руководителей санаториев и гостиниц, которые во время распространения Covid-19 переоборудовали свои туробъекты под обсерваторы, принимавшие россиян из-за рубежа на карантин, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Сегодня мы от имени правительства Московской области поблагодарили руководителей частных и государственных гостиниц и пансионатов, которые оказали большую помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции – они стали обсерваторами для сотен и тысяч россиян, которые возвращались на родину из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что обсерваторы выступили барьером на пути вируса. Порядка 11,4 тысячи человек прошли карантин в регионе при помощи работы коллективов пансионатов и гостиниц. Так, в лице руководителей поблагодарили всех работников обсерваторов, которые заботились о гражданах, делая их изоляцию по-домашнему уютной.

Обсерваторы работали с апреля по август текущего года. После того, как самолет садился в аэропорту, туристы проходили медицинский контроль. Жителей ближайших регионов отправляли домой, а дальних – в обсерватор на две недели.

Адигамова отметила, что в работе задействовали администрации округов региона, некоторые ведомства правительства Подмосковья, учреждения здравоохранения, а также представителей бизнеса.

Благодарности «За организацию обсерваторов Московской области и обеспечение их бесперебойной работы в период распространения новой коронавирусной инфекции» получили руководители обсерваторов из Солнечногорска, Рузы, Мытищ, Домодедова, Истры, Одинцова, Коломны, Щелкова, Наро-Фоминска и Красногорска.

Встреча россиян в аэропортах Подмосковья и размещение их на карантин было организовано по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Награждение тех, кто не остался в стороне, проходило в доме правительства региона.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Срок окончания пандемии зависит от формирования иммунитета и эффективности вакцины, над которой сейчас работают во всем мире, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что никто не знает, когда закончится пандемия.

- Путин заверил, что новый локдаун России не нужен:

Заболеваемость достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она вышла на полку, что называется. То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем. <…> Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дети более младшего возраста легче переносят коронавирус, в отличие от старшеклассников. Поэтому учеников старших классов переводят на дистанционное обучение, сообщил президент России Владимир Путин.

- Пандемия Covid‑19 не помешала развитию социальной сферы Подмосковья. Открываются модельные библиотеки, проходят мастер-классы и онлайн занятия.

- Наиболее сильно от пандемии Covid-19 пострадали железнодорожные и авиаперевозки, торговля непродовольственными товарами. Путин отметил, что среди пострадавших оказались и фитнес-центры, рестораны, кафе.

- Covid‑19 вызывает проблемы с сердцем и провоцирует тромбозы. Коронавирус влияет на сердца и здоровых, и больных людей​.

- Россия входит в тройку лидеров по тестированию на коронавирус. Также страна производит необходимое количество отечественных препаратов.

- Российская система здравоохранения показала себя эффективнее иностранных на начальных этапах пандемии, заявил Владимир Путин. Это связано с тем, что в первые дни распространения инфекции правительству страны удалось выиграть немного времени.

- Путин рассказал, почему пока не сделал прививку от Covid‑19​:

Я всех призываю самым внимательным образом относиться к рекомендациям специалистов. Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. До таких, как я, вакцины пока не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил.

- Представители СМИ и транспорта Москвы смогут привиться от Covid‑19 с 21 декабря. Сейчас это могут сделать врачи, сотрудники образовательных организаций, городских соцслужб, работники сферы торговли и услуг, МФЦ, отрасли культуры.

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.