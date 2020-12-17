РИАМО - 17 дек. В преддверии новогодних праздников россиянам рекомендуют обратить внимание на некоторые важные моменты при выборе красной икры, чтобы получить к столу качественный и безопасный продукт, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Самое важное правило — не стоит покупать красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли.

«Внимательно прочитайте этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р», — отмечается в материале.

Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью. Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — «сдувшиеся», вероятно, что икру уже размораживали.

Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Натуральные лопаются при слабом нажатии, а оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся.

Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.

Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества — формальдегиды. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Если у вас возникли сомнения в качестве и безопасности продукта, обращайтесь в территориальный орган Роспотребнадзора для проведения проверочных мероприятий с лабораторным контролем.