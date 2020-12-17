РИАМО - 17 дек. Жители России за два часа подали через портал Госуслуг более 100 тысяч заявлений на новую выплату на детей до семи лет включительно, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Большинству семей выплату перечислят автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей от трех до 16 лет», — отмечается в материале.

Если в прошлые разы пособия не оформлялись или указанный счет был закрыт, то нужно подать заявление.

Ранее о выплате на детей к Новому году сообщил президент Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции.

В Минфине отметили, что выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, для этого из резервного фонда России выделят около 73,5 миллиарда рублей.​