РИАМО - 17 дек. Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли, они живы и находятся в безопасности, передает ТАСС.

«Пропавшие в Сьянских пещерах дети найдены живыми. Все целы, пострадавших нет», — сообщил источник агентства.

Ранее в четверг в пещерах Сьяны вблизи Домодедова пропала группа туристов с детьми — 8 ребят и два взрослых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место ЧП экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных с поручением разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ. ​​

Сьяны являются системой искусственных пещер-каменоломен. Это одна из крупнейших старинных систем в РФ — самая крупная в Подмосковье и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов составляет около 19 километров.

Воробьев заявил, что входы в пещеры Сьяны в Домодедове заблокируют>>