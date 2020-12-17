РИАМО - 17 дек. Прокурор Московской области Сергей Забатурин оручил Домодедовскому городскому прокурору Николаю Развозжаеву выехать пещерам Сьяны, где пропала группа туристов, в которой были и дети, говорится в сообщении пресс-службы прокуратура Подмосковья.

Ранее СМИ сообщили о том, что в пещерах Сьяны в Домодедове пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей. МЧС направило к месту ЧП спасателей.

«Городской прокурор координирует деятельность поисково-спасательных служб и правоохранительных органов», — отмечается в материале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место происшествия в район пещер Сьяны экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных с поручением разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

Пропавшие в пещерах Сьяны в Подмосковье дети найдены живыми>>