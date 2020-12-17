РИАМО - 17 дек. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до утра 19 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение будет действовать в мегаполисе до 06:00 19 декабря, а в Московской области — до 10:00 19 декабря.

Такой же уровень погодной опасности объявлен почти на всей территории Центрального Федерального округа, кроме Тверской и Калужской областей.

Синоптики прогнозируют в Подмосковье и Москве ночью 18 декабря сильную гололедицу, местами снег. Температура опуститься до минус 2 градусов. Днем будет минус 2-0 градусов. Сильная гололедица сохранится.

Ночью 19 декабря градусники термометров опустятся до минус 5 - минус 3 градусов. Возможна гололедица.