РИАМО - 17 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил на место происшествия в район пещер Сьяны экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных с поручением разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Сейчас самое главное – сделать все, что от нас зависит, чтобы найти детей и позаботиться об их здоровье», — отметил Воробьев.

Ранее СМИ сообщили о том, что в пещерах Сьяны в Домодедове пропала группа из десяти туристов, включая восьмерых детей. МЧС направило к месту ЧП спасателей.

Сьяны являются системой искусственных пещер-каменоломен. Это одна из крупнейших старинных систем в РФ — самая крупная в Подмосковье и пятая по величине в России. Общая протяженность ходов составляет около 19 километров.

В этих каменоломнях добывался известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Сьяны возникли примерно в XVII веке.

Пропавшие в пещерах Сьяны в Подмосковье дети найдены живыми>>