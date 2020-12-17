РИАМО - 17 дек. Классический новогодний стол россияне обычно не мыслят без майонеза, так как им заправляют большинство салатов, поэтому данный продукт необходимо правильно выбирать перед покупкой, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.
В качественном промышленном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в майонезе могут свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не употреблять в пищу. Если в нем образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной — такой продукт лучше не использовать.
Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно быть написано на упаковке.
В магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 и не выше 18 градусов. После вскрытия упаковки майонез необходимо хранить в холодильнике в соответствии с указаниями на этикетке, но нужно постараться использовать его за 5-7 дней.
При выборе майонеза лучше отдать предпочтение продукту с минимальным сроком хранения, так как в нем нет консервантов искусственного происхождения, а в качестве консерванта используется уксус.
Сейчас в магазинах можно встретить множество «легких» заправок. Они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.
С соусом промышленного производства следует быть осторожнее, поскольку натуральные продукты заменяются дешевыми и гораздо менее полезными аналогами: вместо яиц используется яичный порошок, а качественное и хорошее масло заменяется более дешевым, вместо «хороших» жиров продукт получается перенасыщенным трансжирами.
Такой соус негативно сказывается на здоровье человека и может увеличить показатели холестерина, замедлить обменные процессы в организме и негативно сказаться на пищеварении.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии