РИАМО - 17 дек. Классический новогодний стол россияне обычно не мыслят без майонеза, так как им заправляют большинство салатов, поэтому данный продукт необходимо правильно выбирать перед покупкой, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

В качественном промышленном майонезе не должно быть большого количества пузырьков воздуха и комков. Крупинки в майонезе могут свидетельствовать о неправильном хранении, и такой продукт лучше не употреблять в пищу. Если в нем образовалось большое количество пузырьков, а консистенция стала желеобразной — такой продукт лучше не использовать.

«Наиболее серьезным дефектом майонеза является расслаивание эмульсии, в результате чего из массы выделяется масло. Это происходит при резких перепадах температур хранения, несоблюдения температурного режима (например, майонез заморозили) и в результате размножения в продукте микроорганизмов», — говорится в сообщении.

Обычно срок хранения майонеза без консервантов в закрытой упаковке не должен превышать 30-45 дней при температуре не выше 10 градусов и 90-120 дней при температуре хранения от 10 до 18 градусов, о чем должно быть написано на упаковке.

В магазине майонез должен храниться в охлаждаемом месте без доступа прямых солнечных лучей при температуре не ниже 0 и не выше 18 градусов. После вскрытия упаковки майонез необходимо хранить в холодильнике в соответствии с указаниями на этикетке, но нужно постараться использовать его за 5-7 дней.

При выборе майонеза лучше отдать предпочтение продукту с минимальным сроком хранения, так как в нем нет консервантов искусственного происхождения, а в качестве консерванта используется уксус.

Сейчас в магазинах можно встретить множество «легких» заправок. Они действительно содержат меньше жиров, но слишком много соли и сахара, чтобы считаться полезными.

С соусом промышленного производства следует быть осторожнее, поскольку натуральные продукты заменяются дешевыми и гораздо менее полезными аналогами: вместо яиц используется яичный порошок, а качественное и хорошее масло заменяется более дешевым, вместо «хороших» жиров продукт получается перенасыщенным трансжирами.

Такой соус негативно сказывается на здоровье человека и может увеличить показатели холестерина, замедлить обменные процессы в организме и негативно сказаться на пищеварении.