РИАМО - 17 дек. К пещерам Сьяны в подмосковном Домодедове направляются силы МЧС, они проверят информацию о пропавшей там в четверг туристической группе, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже в пещерах Сьяны группы из десяти туристов, включая восьмерых детей.

«Нам поступило такое сообщение. Сейчас туда направляются силы и средства. Вся информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Сьяновские каменоломни — искусственные пещеры в Подмосковье на территории городского округа Домодедово. Это одна из крупнейших известных старинных систем на территории России, самая крупная в Московской области и пятая по величине в стране. Общая протяженность ходов составляет порядка 19 километров.