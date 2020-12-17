РИАМО - 17 дек. Развитие туризма в Подмосковье поддержит министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, об этом стало известно в ходе бизнес-диалога «Про туризм», который организовал комитет по туризму региона, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста Подмосковья.

Московская область представляет собой один из наиболее популярных туристических регионов России. Здесь находятся города Золотого кольца, в числе которых Коломна, Дмитров, Сергиев Посад, а также рекреационные зоны. Из-за потребности людей в краткосрочном отдыхе, они создают потенциал для развития в регионе внутреннего туризма, а развитие делового обеспечивается близостью к столице и крупнейшими международными аэропортами.

«Безусловно, для реализации всего туристического потенциала Московской области необходима качественная туристическая инфраструктура. Поэтому в регионе действует отдельные меры поддержки инвестиций в сфере гостиничного бизнеса», — сказала глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с 2020 года инвесторам предоставляется возможность субсидировать часть процентной ставки по кредиту, который привлечен с целью построить или реконструировать гостиничные комплексы на территории региона. В 2020 году также было выделено свыше 78 миллионов рублей на компенсацию затрат инвесторам, понесенных на создание инженерной инфраструктуры гостиничных комплексов, которыми воспользовались ООО «Усадьба» и ООО «Прометей-Сити».

ООО «Усадьба Тимохово-Салазкино» также получила субсидию на возмещение процентной ставки по кредиту в этом году. Общий объем субсидий для гостиниц Подмосковья с 2017 года составляет 191,2 миллиона рублей.

Инвесторы с проектами в туристической сфере могут воспользоваться и компенсацией затрат на закупку оборудования, а также денежных затрат на первый взнос при лизинге оборудования. Она помогает вернуть можно до 5 миллионов рублей, но не выше 70% от первоначального взноса.

Для поддержки также привлечены финансовые институты Подмосковья, в числе которых Московский областной фонд развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и Московский областной гарантийный фонд, где предприниматели имеют возможность получить микрозаем до 5 миллионов рублей или поручительство по кредитам до 50% от суммы кредита.

В этом году запустили и программу поддержки инвесторов из отдаленных округов области, в числе которых Зарайск, Коломна, Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский округ, Орехово-Зуевский округ, Луховицы и Электрогорск. Узнать подробную информацию о ней можно по номеру: 0150, и в Центре услуг «Мой бизнес».

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>