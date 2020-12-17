РИАМО - 17 дек. Универсальное индустриальное здание в Подмосковье на текущий момент проверяется инспекторами Главгосстройнадзора, на объекте проходят работы по монтажу каркаса здания склада, а также ведется прокладка внутренних инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Площадь здания составляет 45 тысяч квадратных метров. Предназначение здания, которое входит в состав логистического складского комплекса «Северное Шереметьево», будет состоять в том, чтобы хранить или производить изделия и товары разного назначения.

«Застройщиком выступает ООО «Проект-Девелопмент». Прогнозируемая дата завершения работ – второй квартал 2021 года», – сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Комплекс операций по поступлению, хранению, выкладке, презентации товаров, а также комплектованию и отпуску заказа потребителю выполняется на территории многофункционального корпуса.